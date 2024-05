La sbarra non scende. Mezz’ora di traffico in tilt alla stazione dell’Ospizio

Mettiamola così, se fossimo nei candidati alla poltrona di Sindaco lo metteremmo nel programma dei primi 100 giorni: risolvere l’annoso problema dei passaggi a livello ferroviari che tagliano trasversalmente la via Emilia e altre strade nevralgiche della città. Che già nel funzionare regolarmente creano comunque quotidiani problemi di viabilità, ma quando si guastano il disagio diventa insostenibile. L’ultimo episodio al riguardo, in ordine di tempo, è avvenuto ieri pomeriggio, intorno alle 15, presso il passaggio a livello di via Emilia Ospizio; poco prima, per chi viene dal centro, dell’importante incrocio tra la Statale consolare e via del Partigiano. Al momento del transito di un treno merci le sbarre si sono regolarmente abbassate solo da una parte mentre, da quella opposta, una è rimasta immobile in verticale, lasciando pericolosamente aperto un passaggio per i binari. Fortunatamente, nell’immediatezza e per i primi minuti, macchine, biciclette, moto e pedoni si sono regolarmente arrestati. La situazione però ha costretto anche il convoglio a restare fermo nella stazioncina Fer di Ospizio. Il tutto è durato circa una mezz’ora: trenta minuti di attesa, formazione di lunghe code in ambo le direzioni con conseguente inquinamento ambientale. Oltre che comprensibile rabbia da parte dei cittadini. A parte i primi veicoli fermi infatti chi si trovava in coda a decine, e sino a centinaia di metri, ignorando la dinamica della situazione ha dato avvio ben presto a un roboante concerto di clacson, con l’accompagnamento di improperi, imprecazioni e maledizioni. Attorno alle 15.20 è arrivata sul posto una pattuglia dei Vigili Urbani che ha messo in sicurezza la zona, consentito la partenza del treno e, con le dovute cautele, il passaggio di coloro che erano a piedi, in bicicletta e in scooter. Per dare il via alle autovetture è occorso invece qualche minuto in più. Sul posto sono poi arrivati i tecnici Fer che si sono attivati per riparare il danno e consentire poi, il normale deflusso di traffico stradale e ferroviario.

Gabriele Gallo