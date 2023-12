La scelta del rito e la condanna ’scontata’

La scelta di chiedere il rito abbreviato per Danish Hasnain, lo zio di Saman Abbas, risale all’udienza preliminare che fu celebrata il 17 maggio 2022: la avanzò l’avvocato Domenico Noris Bucchi (nella foto), che ai tempi difendeva l’imputato. Facendo una valutazione del quadro accusatorio, il legale ritenne che le aggravanti contestate ad Hasnain, chiamato a rispondere di omicidio con premeditazione e futili motivi, potessero cadere. Il gup Dario De Luca, alla luce delle aggravanti, bocciò la richiesta. All’inizio del processo davanti alla Corte d’Assise, in febbraio, la domanda fu di nuovo reiterata dall’avvocato Liborio Cataliotti, che un anno fa assunse la difesa di Hasnain. Con la caduta delle aggravanti nella sentenza, Hasnain ha potuto fruire dello sconto di un terzo di pena: per lui, riconosciuto responsabile in primo grado di omicidio e soppressione di cadavere, con le attenuanti generiche, da 21 anni di base si è passati a 14. Un alleggerimento che potrebbe verificarsi anche in un altro caso di omicidio reggiano, cioè quello che vede imputato, reo confesso, Marco Eletti, per la morte del padre e il tentato omicidio della madre. Gli avvocati Bucchi e Luigi Scarcella avevano chiesto in udienza preliminare anche per lui il rito abbreviato, che non fu disposto. Di recente hanno impugnato la condanna di primo grado a 24 anni e 2 mesi, chiedendo che cada la premeditazione. Se la Corte d’Assise d’Appello dovesse accogliere la domanda, il taglio dell’aggravante e lo sconto per il rito comporterebbero una pena pressoché dimezzata.

