"La scelta dell’istituto superiore è un passo fondamentale per il futuro Speriamo che la fine dell’emergenza Covid apporti cambiamenti"

Gli alunni delle classi terze dell’Istituto comprensivo ’Galilei’ si sono cimentati con l’attività dell’"orientamento" previsto dalla scuola, ossia la presentazione degli istituti superiori di Reggio e provincia da parte di una rappresentanza dei docenti in servizio, che hanno illustrato il percorso didattico quinquennale delle loro scuole.

È un momento di grande lavoro e impegno da parte degli istituti comprensivi, caratterizzato da lezioni preparatorie con le classi terze, incontri concordati con gli istituti e creazione di "classroom online" in cui inserire materiale attinente a questo percorso.

Le scuole, in questa fase delicata, sono appoggiate dalla Provincia, che fornisce guide cartacee a tutti gli alunni e organizza altri incontri collettivi tra famiglie e istituti superiori.

Tutto questo è avvenuto anche nel nostro Istituto e alla fine degli incontri previsti, tra i mesi di novembre e dicembre, gli studenti coinvolti hanno concordato che questi incontri sono stati utili per orientarsi e valutare l’indirizzo di studi più adatto alle proprie attitudini, essendosi confrontati con istituti tecnici, professionali e licei.

È stato possibile, per una maggiore completezza dell’esperienza, sia la possibilità di assistere alle loro normali mattinate scolastiche come nella fase pre-Covid, sia il coinvolgimento, durante gli incontri nelle scuole medie di studenti degli istituti superiori, per ascoltare l’esperienza di ragazzi più grandi.

Ci piacerebbe, inoltre, un’adesione in presenza più numerosa dei vari Istituti, in quanto, la sola opzione degli Open day pomeridiani su prenotazione, offerta da alcuni istituti, non è comoda per molte famiglie e ciò comporta, a volte, delle scelte non consapevoli, basate su notizie vaghe raccolte da conoscenti o internet.

Ora speriamo che la fine dell’emergenza sanitaria possa apportare cambiamenti: la scelta dell’istituto superiore è un passo fondamentale per il futuro dei giovani.

Classe III E