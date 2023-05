La Schola Cantorum di Correggio si esibisce per Soli Deo Gloria

La chiesa di Santo Stefano stasera alle 20,45 ospita il concerto "Le Messe in Canto Fratto per la chiesa di Budrio di Correggio", promosso dalla Deputazione di Storia Patria per le Antiche Provincie Modenesi, Sezione di Reggio Emilia, in collaborazione con Soli Deo Gloria. Presenta la serata Giuseppe Adriano Rossi, con l’introduzione dei brani a cura di Silvia Perucchetti. Ad esibirsi è la Schola Cantorum "Sancta Caecilia" di Correggio, diretta da Andrea Beltrami. All’organo, Federico Bigi. Il concerto è dedicato al repertorio del "Canto Fratto": si tratta di una sorta di canto gregoriano tardivo, di semplice ascolto. Ingresso libero.