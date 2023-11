La ‘Sciarpa Tricolore’ a due neo funzionari

Prestigioso riconoscimento per due neo funzionari della polizia. I commissari Andrea Gianferrari (in forza alla divisione anticrimine) e Nicola Di Lernia (polstrada), il questore Giuseppe Maggese ha consegnato la ‘sciarpa tricolore’ (nella foto con ai lati anche il comandante della polstrada Ettore Guidone e la dirigente della divisione anticrimine Marinella Caruocciolo). La consegna ha avuto luogo nella caserma “Cialdini” di via Dante, in videocollegamento con la scuola superiore di polizia di roma ove era presente il capo della polizia – direttore generale di pubblica sicurezza, prefetto Vittorio Pisani. Dopo una lunga e avvincente carriera all’interno della Polizia di Stato i due neo-funzionari hanno ricevuto la Sciarpa Tricolore, che assume un particolare valore perché simboleggia le delicate funzioni che svolgono ogni giorno al servizio delle istituzioni e dei cittadini.