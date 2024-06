"La sconfitta Pd? Figlia delle scelte del 2019"

"Paghiamo le conseguenze della tornata elettorale del 2019: il risultato attuale, con la netta riconferma Daviddi, è solo l’onda lunga di quello che accadde. Si poteva fare di più all’epoca tenendo unito il partito. Così non è stato, e ora ne paghiamo le conseguenze". All’ex sindaco Alberto Vaccari ieri saranno fischiate le orecchie. Tra social e la breve intervista al Carlino, Andrea Rossi – ex primo cittadino di Casalgrande dal 2004 al 2014 e attuale deputato – ha commentato la netta sconfitta del Pd nella ‘sua’ città (anche se ora vive a Scandiano), dove i dem si sono fermati a un risicato 30% e dove ha sede storicamente la festa regionale del Pd.

E punta il dito: "Mi complimento con Daviddi – prosegue Rossi – per il lavoro fatto in questi anni. Il Pd ne esce sconfitto, nonostante una proposta altamente valida come quella del nostro candidato Giuseppe Berselli. Da parte mia ho dato una mano; ho fatto quello che mi è stato richiesto da volontario e militante e continuerò a farlo. Ma Daviddi ha potuto costruire un consenso in questi 5 anni: non c’è un Pd che va bene e uno che va male, altrimenti a Scandiano o Rubiera non avremmo vinto; il nostro gruppo dirigente è giovane e abbiamo investito per i prossimi anni".

Da parte sua invece Giuseppe Berselli non si è pentito di essere tornato in politica, dopo l’esperienza da vicesindaco della giunta Branchetti dal ’95 al 2004: "Mia moglie in questi mesi mi ha domandato più volte ‘chi te lo ho fatto fare’: stasera (ieri per chi legge, ndr) arriverà il momento delle spiegazioni… " scherza per rompere il ghiaccio. "In 25 anni le persone cambiano, ma la passione civica non si misura solo dal risultato". Poi, l’onesta presa di coscienza: "Quando perdi 30 a 65 c’è poco da filosofeggiare: il progetto di Daviddi è stato capito meglio, per cui posso solo fare i complimenti". E infine, l’autocritica: "Mi prendo le mie responsabilità visto che il Pd da altre parti ha scintillato. Sapevamo non sarebbe stato facile; certo le dimensioni del risultato lasciano un po’ di sorpresa. Se il partito mi ha supportato? Sì. Mi dispiaccio io invece di non aver portato il risultato sperato. Ora dobbiamo trasformarci, e lo faremo ripartendo dai giovani". Per l’opposizione, in consiglio comunale oltre a Berselli entreranno Matteo Balestrazzi (il consigliere più votato tra tutte le liste con 284 preferenze), Cecilia Ruini (154), Paolo Debbi (137) e Paolo Daniele (41), civico della lista ‘Voi per Casalgrande’.

Stefano Chiossi