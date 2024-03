La scrittrice Parrella ospite domani di ’Finalmente domenica’

In ’Piccoli miracoli e altri tradimenti’, nuova raccolta di dodici racconti di Valeria Parrella - che l’autrice presenterà a Finalmente Domenica, domani alle 11 Sala Specchi del Teatro Municipale Valli - i personaggi si muovono e si agitano dentro confini di dolore e irrequietezza. In alcuni casi questi finiscono nella rassegnazione, in altri rimangono all’erta. La protagonista del racconto di apertura, Mamma, è Antonella, una donna che si vede vecchia, si pensa vecchia ma prova a raccontarsi e assegna alle parole il compito di farla sentire diversa, fino a riuscire a ribaltare il pensiero, una volta capito che c’è lo sguardo di qualcuno a cui può affidarsi. Valeria Parrella torna a scrivere racconti. Torna al genere che l’ha vista esordire e con cui ha vinto il Premio Campiello opera prima, di cui è maestra. Ingresso libero fino ad esaurimento posti.

Info: www.iteatri.re.it