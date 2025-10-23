La scuderia Movisport saluta con due hurrà

Chiusura di stagione con il botto per la scuderia reggiana di rally Movisport che a Sanremo ha inanellato un doppio colpo nell’ultima tappa del calendario del Campionato Italiano Assoluto Rally Sparco. Con la seconda posizione acquisita dietro al campione uscente Crugnola, Giandomenico Basso e Lorenzo Granai, con la Skoda Fabia RS di Delta Rally gommata Pirelli, si sono aggiudicati il titolo piloti, che per il driver trevigiano ha voluto dire la cinquina di scudetti, al termine di una stagione assai tirata e ricca di suspence. Un secondo posto finale ottenuto con caparbietà e sangue freddo nel settimo e ultimo round stagionale. Basso e Granai hanno dovuto fare i conti con una doppia pressione: quella dei leader Andrea Crugnola e Pietro Ometto, in fuga sulla Citroen C3 al comando, e soprattutto quella di Fabio Andolfi e Marco Menchini che nell’ultimo passaggio, con la loro Skoda, hanno tentato l’attacco decisivo. Un sorpasso che avrebbe potuto rivelarsi fatale, privandoli dei punti necessari per coronare la stagione con il titolo.

"Non è stato affatto semplice – ha raccontato Basso, visibilmente commosso allo stop dell’ultima prova speciale – guidare in questa situazione non lo è mai. Abbiamo perso troppi secondi nella prima prova del giro, dopo abbiamo dovuto spingere un po’, perché Andolfi era attaccato. Non è semplice correre in questa situazione, queste strade sono l’università dei rally, guidare qui non è mai facile, è un percorso molto tecnico". A Sanremo, per Movisport è stata apoteosi: il sodalizio ha conquistato anche il decimo titolo riservato alle scuderie, grazie ai piazzamenti pure di Ivan Ferrarotti - Fabio Grimaldi (Skoda Fabia RS) e di Giacomo Scattolon con Francesco Magrini, sulla Citroen C3 Rally2.

Cesare Corbelli