La scuola Arcobaleno compie 40 anni

Compie 40 anni la scuola d’infanzia comunale Arcobaleno di Guastalla. Diversi gli eventi celebrativi in programma oggi dalle 16 nell’ex chiesa di San Francesco, in centro, con un atelier aperto a bambini, genitori e cittadini. Ci si sposta poi alle 17.30 nei locali della scuola di via Giovanni XXIII per gli eventi ufficiali con l’accoglienza ai visitatori, l’intervento delle istituzioni locali, le testimonianze in ricordo della storia della scuola, la visita agli allestimenti e agli spazi realizzati in occasione del quarantennale, fino al taglio della torta verso le 19.