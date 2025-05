La scuola Arcobaleno compie mezzo secolo

Compie mezzo secolo di vita la scuola d’infanzia Arcobaleno di Correggio. Si tratta di un traguardo che dal municipio giudicano come "un evento che celebra la storia e la tradizione educativa di questa istituzione, amata da generazioni di bambini e famiglie".

La scuola Arcobaleno è un luogo dove i bambini possono incontrarsi, crescere, imparare e giocare in un ambiente accogliente e valorizzante. Dal 1974 la scuola continua a offrire un servizio di alta qualità, contribuendo allo sviluppo e alla formazione dei giovani cittadini.

Per celebrare questo traguardo, il gruppo di lavoro e i genitori hanno lavorato insieme per riqualificare gli spazi interni e il parco della scuola, creando un ambiente ancora più accogliente e stimolante per i bambini che lo frequentano ogni giorno. Diversi genitori si sono trasformati in artigiani, imbianchini, tinteggiatori, falegnami e manutentori per ripristinare al meglio strutture che quotidianamente vengono utilizzati dai bambini e dai loro educatori. Un ulteriore esempio di disponibilità e senso civico a favore di risorse per uso pubblico.