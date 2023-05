La scuola di Cavola intitolata alla maestra apprezzata da tutti

Gioia e commozione ieri mattina a Cavola per l’intitolazione della scuola primaria alla maestra Matilde Salati. All’evento hanno partecipato i sindaci di Toano Vincenzo Volpi e di Carpineti, Tiziano Borghi, oltre ai rappresentanti delle forze dell’ordine, la dirigente scolastica Morena Bizzarri e Luciano Rondanini ispettore scolastico presso l’Ufficio Scolastico Regionale. Soprattutto hanno partecipato i cittadini e i bambini di oggi insieme a quelli di ieri che ricordano con grande affetto e stima la Maestra Salati. Alla fine a scoprire la targa con il nuovo nome della Scuola è stata Maria, mamma dell’insegnante scomparsa nel 1995: è stato un momento di commozione e di gratitudine. Il ricordo del sindaco Volpi: "Sono tanti gli abitanti di Toano che hanno avuto un legame speciale con la maestra Salati, per il suo stile di insegnamento fatto non solo di trasmissione di nozioni, ma anche di tante attività svolte anche al di fuori delle aule". L’ispettore Luciano Rondanini: "Matilde Salati ha insegnato in alcune località del comune di Toano, ma soprattutto a Cavola dov’è nata nel dopoguerra iniziando l’attività di maestra a soli 20 anni". Proverbiali le interviste agli anziani reduci della prima guerra mondiale, agli emigrati nelle miniere del Belgio, al parroco di Cavola don Raimondo Zanelli. Colpita giovanissima da una grave malattia, senza mai assentarsi da scuola, muore nel 1995. Ora sarà sempre presente nella scuola che amava.

s.b.