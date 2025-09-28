La Scuola di Musica rinnova i fasti: l’anno scorso furono 190 gli allievi

Note di strumenti, cori e orchestre giovanili hanno risuonato negli spazi della Biblioteca comunale di Campegine, trasformandola per un giorno in una sala da concerto open air. Con l’Open Day "Ri-Party", Musicamica ha dato il via al nuovo anno della sua Scuola di Musica e alle iscrizioni, regalando alla comunità una giornata di allegria. "È stata una bellissima festa, vissuta con entusiasmo da tutti – racconta la presidente Elena Saccani –. Si sono esibiti i gruppi giovanili, l’Orchestra di Chitarre, l’Orchestra Giovanile, il coro di adulti ‘The Voices’ e la nostra divertente ‘Orche-straccia’, formata dai bambini del MusiCampEstate. È stato un momento che ha unito famiglie e ragazzi attorno alla musica". Le due orchestre hanno recentemente partecipato ad un ritiro a Succiso: "Dal 2 al 5 settembre i nostri ragazzi hanno vissuto quattro giorni intensi di studio e condivisione – prosegue Saccani –. Hanno provato, imparato e offerto anche alla comunità locale un concerto improvvisato, semplice e pieno di gioia". Il cuore pulsante resta la Scuola di Musica, da ottobre a maggio; l’anno scorso ha accolto oltre 190 allievi in 12 classi strumentali, con progetti di musica d’insieme e laboratori corali. A completare l’offerta c’è il "Campestate", il centro estivo che propone attività educative e che a settembre si arricchisce di una settimana musicale. "È un servizio indispensabile per le famiglie, ma anche un’opportunità per i giovani di fare esperienza di volontariato", sottolinea la presidente. Ed è proprio il volontariato la spina dorsale dell’associazione. "Sono loro che, instancabili, si dedicano alla gestione e alla realizzazione di tutti i progetti – ribadisce Saccani –. Senza il loro impegno nulla di tutto questo sarebbe possibile". Un ruolo fondamentale è svolto dalla direttrice artistica Daniela Ruozi: "È l’anima pulsante di Musicamica – aggiunge la presidente –. Grazie alla sua professionalità e dedizione, generazioni di allievi sono cresciute in un ambiente accogliente e stimolante". Fondata nel 1999, Musicamica ha costruito negli anni un modello che intreccia educazione, cultura e solidarietà. Promuove anche laboratori teatrali, mostre, pubblicazioni e iniziative per valorizzare la storia e le arti locali, con un’attenzione particolare alle fragilità e al sostegno di chi ha meno possibilità.

Francesca Chilloni