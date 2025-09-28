Le risposte di Birmingham

Beppe Tassi
Le risposte di Birmingham
ReggioEmilia
Abbonamento mensile:

6 € al mese

 

Abbonamento mensile:
Accensione riscaldamentoMaltempoNuovi voli RiminiAggressione a BolognaSagre d'autunnoElezioni Marche
Acquista il giornale
CronacaLa Scuola di Musica rinnova i fasti: l’anno scorso furono 190 gli allievi
28 set 2025
FRANCESCA CHILLONI
Cronaca
WhatsAppXPrint
  1. Home
  2. Reggio Emilia
  3. Cronaca
  4. La Scuola di Musica rinnova i fasti: l’anno scorso furono 190 gli allievi

La Scuola di Musica rinnova i fasti: l’anno scorso furono 190 gli allievi

Una grande festa nel giardino della Biblioteca apre la nuova stagione.

Una grande festa nel giardino della Biblioteca apre la nuova stagione.

Una grande festa nel giardino della Biblioteca apre la nuova stagione.

Per approfondire:

Note di strumenti, cori e orchestre giovanili hanno risuonato negli spazi della Biblioteca comunale di Campegine, trasformandola per un giorno in una sala da concerto open air. Con l’Open Day "Ri-Party", Musicamica ha dato il via al nuovo anno della sua Scuola di Musica e alle iscrizioni, regalando alla comunità una giornata di allegria. "È stata una bellissima festa, vissuta con entusiasmo da tutti – racconta la presidente Elena Saccani –. Si sono esibiti i gruppi giovanili, l’Orchestra di Chitarre, l’Orchestra Giovanile, il coro di adulti ‘The Voices’ e la nostra divertente ‘Orche-straccia’, formata dai bambini del MusiCampEstate. È stato un momento che ha unito famiglie e ragazzi attorno alla musica". Le due orchestre hanno recentemente partecipato ad un ritiro a Succiso: "Dal 2 al 5 settembre i nostri ragazzi hanno vissuto quattro giorni intensi di studio e condivisione – prosegue Saccani –. Hanno provato, imparato e offerto anche alla comunità locale un concerto improvvisato, semplice e pieno di gioia". Il cuore pulsante resta la Scuola di Musica, da ottobre a maggio; l’anno scorso ha accolto oltre 190 allievi in 12 classi strumentali, con progetti di musica d’insieme e laboratori corali. A completare l’offerta c’è il "Campestate", il centro estivo che propone attività educative e che a settembre si arricchisce di una settimana musicale. "È un servizio indispensabile per le famiglie, ma anche un’opportunità per i giovani di fare esperienza di volontariato", sottolinea la presidente. Ed è proprio il volontariato la spina dorsale dell’associazione. "Sono loro che, instancabili, si dedicano alla gestione e alla realizzazione di tutti i progetti – ribadisce Saccani –. Senza il loro impegno nulla di tutto questo sarebbe possibile". Un ruolo fondamentale è svolto dalla direttrice artistica Daniela Ruozi: "È l’anima pulsante di Musicamica – aggiunge la presidente –. Grazie alla sua professionalità e dedizione, generazioni di allievi sono cresciute in un ambiente accogliente e stimolante". Fondata nel 1999, Musicamica ha costruito negli anni un modello che intreccia educazione, cultura e solidarietà. Promuove anche laboratori teatrali, mostre, pubblicazioni e iniziative per valorizzare la storia e le arti locali, con un’attenzione particolare alle fragilità e al sostegno di chi ha meno possibilità.

Francesca Chilloni

WhatsAppXPrint

© Riproduzione riservata

Tag dell'articolo

MusicaEventi