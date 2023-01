La scuola di Santa Vittoria rischia la chiusura

Rischia di chiudere la scuola elementare a Santa Vittoria di Gualtieri, per il basso numero di iscrizioni. Al momento, infatti, è forte la possibilità che, a causa di un numero troppo basso di adesioni, si possa arrivare all’accorpamento alla scuola elementare di Gualtieri. L’allarme era scattato già a fine dicembre quando si era tenuto un incontro alla sala civica di palazzo Greppi, nella frazione della Bassa, con la partecipazione del sindaco Renzo Bergamini, del dirigente scolastico Andrea Tedeschi e dell’assessore alla scuola, Federico Carnevali.

In quell’occasione, davanti ai genitori degli alunni della frazione, è stato sottolineato come le prospettive per l’anno scolastico 2023-2024 dipendano dalle iscrizioni che si registreranno entro febbraio.

"Al momento la situazione è ancora in dubbio – conferma ora il sindaco – perché in teoria i numeri ci sarebbero a Santa Vittoria per poter mantenere aperta la scuola. Nella frazione, infatti, ci sarebbe un sufficiente numero di bambini. Il problema però nasce dal fatto che non si sa dove questi bambini verranno iscritti. Sono diverse le famiglie che optano per la scuola a tempo pieno di Gualtieri. Oppure, per motivi di lavoro, portano i loro figli nelle scuole di Guastalla o di Cadelbosco, che sono molto vicine a Santa Vittoria.

In occasione dell’incontro pubblico, i genitori hanno ascoltato con attenzione le nostre considerazioni. Da parte nostra non vi è ancora indicazione sulle scuole a cui iscrivere gli alunni, visto che questa scelta dipende spesso da situazioni di lavoro e personali delle famiglie coinvolte".

Antonio Lecci