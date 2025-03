La scuola diffusa a Palazzo Spalletti Trivelli

Un’alternativa alle lezioni: scuola diffusa a Palazzo Spalletti Trivelli. Il palazzo presenta fondazioni Romane, ai piani superiori collezione di quadri del Novecento e arredi preziosi di ogni epoca. Ogni alunno ha annotato ed esposto i propri interessi. Durante l’incontro si è parlato di start up ed economia e discusso sull’ intelligenza artificiale. Pertini2 aperta al pomeriggio: latino, informatica, teatro. Divertimento, sperimentando competenze sociali e civiche. Settimana Stem e competenze, fiore all’occhiello di quest’anno, che permette agli studenti una pausa dalle verifiche istituzionali. Museo di Psichiatria, mostra di Benati con laboratorio, disegnando forme astratte col metodo del pittore. Incontri in biblioteca: in particolare con Liliana Del Monte, sopravvissuta all’eccidio nazista della Bettola, nel 1944. Meet con l’astrofisica Clementina Sasso. "Storia del rock con i Flexus": hanno spiegato e suonato i brani più famosi. Attività Pertini2- cinema Rosebud: visione di "Inside Out2", "Manodopera", "Il ragazzo dai pantaloni rosa", "Buffalo Kids" per acquisire consapevolezza su bullismo, inclusione, emozioni. A scuola si respira un clima di soddisfazione verso la decisione di offrire progetti alternativi, rendendo il percorso verso le superiori laboratoriale e interattivo. Lisa Aguzzoli, Nicole Laytner, Viola Rusi, Martina Summa, Beatrice Beretti, Hiba Kraiem, Hadia Azmat, Eleonora Burza Classe III C