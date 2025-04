La scuola dove il cinese è racconto di vita. Il viaggio di un popolo tra tradizione e futuro

C’è una piccola scuola nel cuore di Reggio Emilia dove la lingua cinese ha smesso da tempo di essere una semplice materia di studio. È diventata racconto, incontro, scoperta. Si chiama Konfucius&Menciu (Km School), è nata nel 2017 in via Emilia all’Ospizio, e da qualche anno accoglie bambini, ragazzi e adulti - cinesi e non solo - accomunati dalla voglia di imparare e di condividere mondi diversi. "Dopo il lockdown abbiamo registrato un aumento delle iscrizioni da parte degli italiani, sia adulti che bambini", racconta Wanqin Wu, fondatrice e direttrice della scuola. "Secondo me il cinese è diventato una lingua molto importante".

L’atmosfera che si respira nelle aule della Km è lontana dall’idea classica di istituto linguistico. Qui, dietro ogni lezione, c’è una storia. "Ci sono genitori italiani che iscrivono i figli perché anni fa hanno fatto un viaggio in Cina e se ne sono innamorati. Ora vogliono condividere quella scoperta con i loro bambini". Altri arrivano mossi dalla curiosità o da esigenze lavorative, ma tutti trovano qualcosa che va oltre la grammatica e i toni del mandarino. Wanqin Wu è arrivata in Italia nel 2012.

"Sono venuta per studiare, per coltivare la mia passione per il canto lirico. A Roma ho frequentato il Conservatorio di Musica Santa Cecilia". Poi la vita ha fatto il suo corso: l’amore, il matrimonio con un reggiano, il trasferimento al nord.

"Quando sono arrivata a Reggio, ho capito che mancava un istituto dedicato alla lingua e alla cultura cinese. Così ho deciso di fondarlo". "L’obiettivo - spiega Wu - è avvicinare sempre più persone alla nostra cultura e alla nostra lingua millenaria, attraverso attività come gli insegnamenti di buone maniere a tavola o le lezioni di Kung Fu. Allo stesso tempo, desidero che le nuove generazioni portino con sé l’eccellenza culturale cinese, integrandosi pienamente nella vita e negli studi qui a Reggio Emilia". Nel progetto confluisce non solo la sua esperienza, ma anche il desiderio di creare uno spazio che parli a più generazioni. Alla Km, infatti, non si insegna solo la lingua. "Abbiamo anche corsi di pittura orientale, tenuti da una maestra italiana, per bambini dai 6 ai 12 anni". Le opere dei piccoli studenti sono già state esposte due volte: una in un ristorante cinese, il Manyi, l’altra al Museo d’arte Cinese di Parma.

"È stato molto bello. I bambini erano fieri. Si sentivano parte di qualcosa". Poi c’è la musica, che nella vita di Cecilia ha sempre avuto un posto speciale. "Ho pensato di unire le mie due grandi passioni: la cultura cinese e il canto lirico. Così è nata una masterclass internazionale, con veri e propri scambi culturali tra Italia e Cina". Ragazzi cinesi volano qui per studiare con maestri italiani ma lo sguardo della scuola è rivolto anche ai ragazzi cinesi cresciuti in Italia. "Organizziamo viaggi in Cina per consolidare la lingua. Per loro è importante non perdere il legame con le radici. La nostra scuola si pone l’obiettivo di tener vive le nostre tradizioni. Noi cinesi siamo molto uniti". A confermare questo spirito di comunità, c’è il concerto per celebrare il Capodanno cinese 2025, che ha riempito il laboratorio aperto dei Chiostri di San Pietro. "È stato un evento bellissimo promosso dalla nostra scuola, l’associazione dei Cinesi di Reggio e degli imprenditori cinesi dell’Emilia Romagna, il centro culturale Mondoinsieme e il patrocinio del Comune. Sul palco c’erano i nostri ragazzi, molti dei quali studiano canto lirico al Conservatorio Peri".

Un lavoro lungo e intenso: "Abbiamo preparato tanto. Il Conservatorio e gli insegnanti ci hanno aiutato moltissimo. Quel giorno c’erano più di 200 persone, e il 70% erano italiani. È stata una grande soddisfazione". Il futuro? Per Cecilia è una parola semplice ma piena di visioni: collaborazione. "Speriamo che ci siano altre attività insieme al Comune, perché lo scambio culturale non arricchisce solo chi arriva da lontano, ma tutta la città".