"La scuola dovrebbe avere più corsi dedicati alle nostre passioni: dobbiamo scopire chi siamo"

Ogni giorno sui media sentiamo parlare di scuola e di istruzione. Abbiamo l’impressione che la maggior parte delle volte lo si faccia dal punto di vista degli adulti. Ma cosa ne pensiamo noi giovani? Oggi abbiamo pensato di dare voce ai nostri pensieri. La scuola dovrebbe guidare i ragazzi nella crescita e aiutarli a scoprire le proprie passioni e i propri talenti. Per questo motivo potrebbe essere utile che una parte dell’orario scolastico fosse dedicata ad attività oppure a laboratori a scelta degli alunni: arte, musica, attività sportive, cineforum, teatro, disegno, esperimenti scientifici, corsi di giornalismo, corsi di lingue. Non tutti hanno la possibilità di svolgere questo genere di attività in ambito extrascolastico e per questo motivo forse non riusciranno mai a capire per cosa sono davvero portati. Sarebbe un peccato, perché tra di noi potrebbe nascondersi un cantante. Sarebbe bello poter partecipare più spesso a progetti, gare o concorsi, interagendo con studenti più grandi o più piccoli e con altre scuole, come noi abbiamo fatto recentemente per le gare di matematica "Coppa Ruffini junior". Non vogliamo che la scuola sia vista come qualcosa di demodé o di noioso. Per esempio, pur riconoscendo l’importanza del libro cartaceo, crediamo che i pesanti libri di testo possano essere sostituiti da libri digitali, molto più pratici. La tecnologia ci incuriosisce e suscita il nostro interesse, anche perché ormai fa parte di noi. A scuola vorremmo sentirci sempre incoraggiati a superare i nostri limiti . Non chiediamo di essere sopravvalutati, ma non vogliamo che i voti decretino il nostro futuro, perché noi non siamo un voto.

Classe III B