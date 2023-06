La scuola elementare dei due figli offre un contributo alla mamma

E’ sempre maggiore il cordoglio per la scomparsa di Antonio Camboni (foto), vittima di un incidente a soli 35 anni di età. I suoi figli Emma e Alessandro, di 7 e 9 anni, hanno frequentato la scuola materna a San Giacomo di Guastalla e ora sono iscritti alle elementari a San Martino di Guastalla, nonostante da tempo la famiglia si sia trasferita a Tabellano di Suzzara.

La scuola, con genitori e insegnanti, ha raccolto un contributo da destinare a Elisabetta Spagna, moglie di Antonio. Una raccolta di fondi è partita anche sul web (’gofundme.com’) per aiutare la famiglia Camboni "ad affrontare le spese più urgenti, in particolare quelle scolastiche e per il sostentamento dei bambini". I funerali di Camboni si svolgeranno lunedì alle 10 nella chiesa parrocchiale di Novellara.