La scuola Giobi intitolata a Levi Montalcini. Il Comune: "Mente brillante che va onorata"

Sarà intitolato a Rita Levi Montalcini l’ex nido-scuola d’infanzia comunale ‘Giobi’ di via Verdi a Reggio Emilia. Lo ha deciso la Giunta comunale, in accordo con la Commissione toponomastica, accogliendo la proposta dell’Istituzione nidi e scuole d’infanzia e del Consiglio di gestione del nido scuola. La richiesta di modifica del nome è sorta dopo il cambio del gestore avvenuto a settembre del 2021. La scuola accoglie oggi 60 bambini tra i tre e i 36 mesi e 27 tra i tre e i cinque anni di età. L’intitolazione ufficiale alla scienziata premio nobel scomparsa nel 2012 avverrà a maggio.

"Con questa scelta – dice il vicesindaco Lanfranco De Franco – vogliamo riconoscere e celebrare una delle menti più brillanti del nostro tempo, una donna che ha saputo imporsi in un campo scientifico dominato da figure maschili attraverso la sua competenza, il suo spirito di innovazione e il suo coraggio. Rita Levi Montalcini è un esempio di perseveranza e di lotta per l’emancipazione femminile, e la sua storia merita di essere raccontata in modo visibile e tangibile per le generazioni future".

Questa intitolazione, conclude il vicesindaco, "si inserisce all’interno di un progetto più ampio che promuove una toponomastica più inclusiva e al femminile". La scelta di intitolare l’istituto "a questa grande scienziata acquista ancora più valore essendo il frutto di un lungo e partecipato percorso con le insegnanti, le famiglie e il Consiglio scolastico, che rafforza il senso di appartenenza al nido-scuola restituendogli un’identità forte e ricca di valore", aggiunge l’assessora alle Politiche educative Marwa Mahmoud.