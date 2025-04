La scuola grata alla famiglia di Elisa

Nei giorni scorsi il Comitato Genitori di Poviglio ha consegnato alla scuola De Sanctis dei libri acquistati con le donazioni effettuate in memoria di Elisa Amadasi, la ragazzina deceduta dopo un presunto malore che l’aveva colpita mentre era in piscina a Guastalla. Alla consegna erano presenti i genitori di Elisa, Roberto e Anna Amadasi, la sorellina Greta e la prof. Manuela Giaroli in rappresentanza dei docenti della scuola. Giovedì scorso Elisa avrebbe compiuto 14 anni e la sua classe con i docenti, per l’occasione, si è ritrovata al cimitero per ricordarla insieme con la sua famiglia. "Ringraziamo la famiglia Amadasi che ha dimostrato tanto coraggio e ha pensato di ricordare Elisa aiutando i ragazzi nel loro percorso scolastico, oltre il Comitato Genitori che ha reso possibile questo progetto", dicono dalla scuola.