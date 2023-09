La scuola media Galilei di Campagnola: esempio d'efficienza con serramenti, tapparelle e cassonetti a impatto zero Durante le vacanze estive, la scuola media Galilei di Campagnola è stata rinnovata con lavori di efficientamento energetico e di miglioramento del confort. 200 mila euro finanziati dal Ministero per la Transizione Ecologica. Presto partiranno i lavori per l'ampliamento della mensa.