La scuola non serve solo a trovare lavoro

"Qualcuno ti dirà che la scuola serve solo a trovarti un lavoro. Non credergli. La scuola serve se riesce a fornirti gli strumenti per gestire un sentimento, smascherare un ciarlatano e ammirare un tramonto, non solo una vetrina". Questa frase dello scrittore Massimo Gramellini ci ha colpito molto. Una persona che non ha conoscenze, né voglia di imparare, è una persona sola e vuota. Molti bambini per andare a scuola devono percorrere più di 10 chilometri, a volte anche 20, ogni giorno ma ci vanno lo stesso, nonostante la strada lunga e pericolosa, la povertà della famiglia e a volte anche i problemi di salute.

In classe abbiamo visto il film "Vado a scuola", che parla di quattro ragazzini con i loro fratelli che percorrono tantissimi chilometri tutti i giorni. Alcuni camminavano rischiando di essere attaccati dagli elefanti, altri percorrevano la strada a cavallo e altri ancora camminavano per ore ed ore ogni settimana per raggiungere la scuola, sperando che qualcuno desse loro un passaggio. Invece, in altri Paesi come il nostro, i ragazzi frequentano la scuola obbligatoriamente, con tutti i mezzi necessari. In questo film si parla di storie vere, di bambini che hanno la nostra età e fanno immensi sacrifici per andare a scuola ogni giorno. Noi pensiamo che andare a scuola non sia solo un diritto ma anche un dovere, perché ognuno deve avere conoscenza del mondo che lo circonda per riuscire a viverci. Nel 2000, erano più di 400 milioni di bambini nel mondo che non avevano accesso all’istruzione, ma i dati dell’Unesco affermano che i progressi hanno subito un notevole rallentamento negli ultimi anni. Negare ai bambini la possibilità di una buona educazione scolastica significa obbligarli ad un futuro molto difficile, fatto di povertà, di mancata consapevolezza dei propri diritti, condannandoli ad una vita incompleta. Inoltre, in tanti Paesi le donne sono escluse dal ricevere un’istruzione perché in molti credono che le donne non ne abbiano diritto. Ci sembra assurdo, perché sappiamo che ogni essere umano, uomo o donna che sia, deve avere gli stessi diritti.

Purtroppo invece nel mondo molte donne sono obbligate a restare a casa invece che andare a scuola, cosa che le rende addirittura incapaci di leggere e scrivere. Questa cosa è ingiusta.

"Sedermi a scuola leggere libri insieme a tutte le mie amiche è un mio diritto. Vedere ogni essere umano sorridere di felicità è il mio desiderio. Io sono Malala. Il mio mondo è cambiato, ma io no": dice Malala Yousafzai. Infatti nel suo Paese le donne che frequentano la scuola vengono perfino uccise. Questa cosa causa l’ignoranza, non solo delle donne ma del mondo intero. Combattiamo affinché tutto il mondo possa avere la giusta istruzione.

Giada, Chiara, Alessandro, Eklavya, Andi, Roberto, Angela, Amanat, Mohammed IIB