La scuola Pezzani sarà demolita e ricostruita

La nuova mensa scolastica a servizio della scuola media Petrarca sarà terminata in primavera, e si conta di collaudarla entro giugno; costo 1,14 milioni di cui 905mila euro finanziato col Pnrr. Per la demolizione e la ricostruzione integrale della scuola Renzo Pezzani (inizio lavoro entro il 31 marzo 2024), dopo il primo finanziamento il Comune è riuscita ad ottenere altri 1,4 mln dal Gestore servizio elettrico nazionale (Gse) come premio: l’edificio infatti passerà da classe energetica G ad emissioni zero e addirittura sarà in grado di produrre più di quanto consumerà. Costo? Circa 6,9 mln, ci cui solo 220mila euro a carico del Comune. Si tratta di due dei progetti in corso illustrati dal sindaco Franco Palù e dalla sua amministrazione nelle assemblee di Barcaccia, poi Pontenovo e che si concluderanno stasera, alle 20,45 nella sala polivalente di Grassano.

Un’occasione per farsi gli auguri, ma anche per apprezzare il lavoro incredibile degli Uffici tecnici del piccolo comune della Val d’Enza per rastrellare i fondi che il Pnrr e altri bandi mettono a disposizione degli enti locali in grado di progettare bene e rapidamente. A giugno finiranno anche i lavori per l’edificio di social housing al Parco Marastoni (600mila euro), finanziati con un bando del 2018 ma poi bloccati per responsabilità dalla ditta che si era aggiudicata l’appalto. Terminata invecela riqualificazione energetica degli impianti di illuminazione del Parco Lido (70mila euro da Pnrr): sono state cambiate le luci al campo sportivo, al parcheggio della zona piscina, al viale e a parte di via della Resistenza. Il Comune, sul ’24, è risultato idoneo a ricevere altri finanziamenti: quello (Regione e Gse) per realizzare la Casa delle associazioni nonché sede del Museo della Resistenza, che si conta di inaugurare nel ’26, e per la riqualificazione di parte dell’ex ippodromo-Palalido, su cui sono stati chiesti 365mila euro. Tra gli altri lavori eseguiti nel’23, Palù ha elencato la sostituzione degli infissi del municipio e nella palestra delle medie; il nuovo marciapiede e attraversamento di fronte alla stazione; la sistemazione del parco di via Fosse Ardeatine e della chiesetta del cimitero di Grassano.