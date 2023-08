La scuola Tassoni chiude per lavori Bambini ’traslocati’ a Fogliano "Pulmino gratuito del Comune"

Le cinque classi delle scuole elementari Tassoni di Canali ’traslocano’ a Fogliano. È la collocazione temporanea che si è resa necessaria per l’imminente cantiere che interesserà l’edificio scolastico per sistemare tutto il sottotetto dove da tempo c’è una trave ammalorata. La decisione è stata presa dal Comune di Reggio e comunicata sia alle famiglie sia ai docenti durante una riunione urgente che si è tenuta martedì sera. Presente anche l’assessora all’educazione Raffaella Curioni: "Un incontro utile e importante – ha detto – perché ha consentito di aggiornare tutti e riorganizzare la scuola in vista della riapertura del 15 settembre". Tra le soluzioni tampone, la più importante è quella che vedrà un pulmino gratuito che accompagnerà i bimbi di Canali a Fogliano, per poi riportarli a casa.

"Metteremo a disposizione tutto il necessario – ha spiegato la Curioni – Sarà garantito il pullmino gratuitamente e stiamo facendo un sondaggio per capire chi ne ha bisogno. Ci rendiamo conto dei disagi, ma questi lavori non erano più rimandabili per la sicurezza della scuola. Rassicuro le famiglie che termineremo i lavori entro metà dicembre e indicativamente i bambini potranno tornare a Canali nel periodo natalizio o subito dopo". Le due scuole fanno parte dello stesso istituto comprensivo Pertini 1 e il plesso di Fogliano "ha aule in più dove potremmo collocare le classi", continua l’assessora. Inoltre, conclude Curioni "approfittando della chiusura, proveremo a fare ulteriori migliorie alla palestra e al cortile".

dan. p.