La sede di Forza Nuova in città. Roberto Fiore arriva in centro dopo le querele ai 23 consiglieri. Non si placa la polemica

È atteso in città Roberto Fiore, leader della formazione di estrema destra Forza Nuova, intorno al quale si è scatenata a Reggio nei giorni scorsi la polemica politica accompagnata da strascichi legali sul suo annuncio di voler aprire una sede del partito. Fiore arriverà martedì mattina, quando incontrerà in centro storico i giornalisti.

Nelle scorse ore Fiore ha deciso di querelare per diffamazione i 23 consiglieri comunali di Reggio che in Sala del Tricolore hanno votato un ordine del giorno contro l’inaugurazione di uno spazio in città, proposto da Alessandro Miglioli di Verdi e Possibile.

"Ho dato mandato al mio ufficio legale di querelare i consiglieri firmatari del diffamatorio ordine del giorno e responsabili della ‘dichiarazione antifascista’ che è stata già considerata dalla Procura di Parma ai limiti, e forse oltre, l’articolo 610 del codice penale e cioè violenza privata – aveva fatto sapere Fiore –. Forza Nuova agisce sul territorio da più tempo di tutti i partiti firmatari (il Pd nasce nel 2007, Fn nel 1997), è rappresentata in numerosi consigli comunali, e ha vinto centinaia di processi per diffamazione, contro chi la accusava di falsità simili a quelle scritte dai 23 consiglieri".

Miglioli aveva ribattuto: "Da anni con il mio partito, Possibile, chiediamo che questa formazione venga sciolta, insieme a tutte le altre formazioni di carattere fascista o discriminatorio per motivi razziali, etnici, nazionali o religiosi. Continuiamo a domandarlo, con forza, come chiediamo la confisca dei loro beni, e non ci faremo intimidire dai tentativi di imbavagliare l’antifascismo".

Era intervenuto pure il capogruppo del Pd Riccardo Ghidoni: "Sappiamo di essere dalla parte giusta, oggi noi come ieri i nostri nonni. Non saranno queste azioni intimidatorie mascherate dietro ad azioni legali verso il voto di un partito politico a farci arretrare. Continueremo ad agire nelle istituzioni i valori della Resistenza e della Costituzione. Sappiamo che con noi c’è una intera città, medaglia d’oro per la Resistenza. E se a Fiore non va bene, può tornare a Londra dove si era rifugiato per sfuggire alla Giustizia italiana. Aspettiamo anche di sapere cosa ne pensa il centrodestra locale".

In Sala del Tricolore, l’ordine del giorno contro la sede di Forza Nuova aveva avuto ventidue voti favorevoli (Pd, Europa Verde e Possibile, Lista Massari, M5S, Coalizione civica) e sette contrari nel centrodestra (Fratelli d’Italia, Lega-Salvini premier, Lista Tarquini).

Alessandra Codeluppi