La segue a casa e al lavoro. Denunciato ventisettenne

Mesi di incubo per una giovane ventenne residente nella Bassa Reggiana, la quale si è ritrovata al centro delle attenzioni dell’ex compagno, di 27 anni, che non si voleva rassegnare alla fine del loro rapporto sentimentale. Dallo scorso agosto è iniziata una situazione terribile per la vittima, tempestata di telefonate e messaggi in ogni momento, costretta perfino a riattivare i contatti social per evitare possibili atteggiamento violenti del giovane. La vicenda è finita all’attenzione dei carabinieri della caserma di Guastalla, con i militari dell’Arma che hanno avviato accertamenti. Dopo una prima fase di indagini, il 27enne è stato denunciato alla magistratura per atti persecutori. E ora il giudice per le indagini preliminari ha aggiunto pure il provvedimento di allontanamento e di divieto di ogni forma di comunicazione, con il 27enne che deve restare ad almeno un chilometro e mezzo di distanza dalla donna.

Il giovane avrebbe seguito la ragazza con pedinamenti, appostamenti, usando perfino un dispositivo Gps per poter avere la localizzazione dell’auto della vittima in tempo reale, raggiungendola a casa e pure sul luogo di lavoro, sempre per riprendere contatti con lei. Alla fine la giovane ha deciso di rivolgersi ai carabinieri di Guastalla, facendo avviare gli accertamenti, coordinati dal comandante Massimo Mantini. Il 27enne è stato dunque denunciato per atti persecutori. E ora si aggiunge pure il divieto di avvicinamento disposto dal giudice del tribunale reggiano, oltre al divieto di comunicare con la vittima, anche attraverso altre persone.

Antonio Lecci