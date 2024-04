’La semplicità ingannata’ racconto sull’universo femminile

"La Semplicità ingannata. Satira per attrice e pupazze sul lusso d’esser donne" è uno spettacolo sull’universo femminile tratto dalla trilogia "Resistenza femminile", scritta da Marta Cuscunà, pluripremiata autrice e performer di teatro visuale, che ne cura anche la regia e ne è interprete. A questa opera corale, in scena stasera alle ore 21, spetta il compito di chiudere il cartellone della stagione Primavere al Teatro Piccolo Orologio. "La Semplicità ingannata" parla del destino collettivo di generazioni di donne e della possibilità di farsi ‘coro’ per cambiarlo, riportando alla luce la voce di un gruppo di giovani donne che, nel Cinquecento, lottarono contro le convenzioni sociali, rivendicando libertà di pensiero e di critica nei confronti della cultura maschile. Info: www.mamimo.it