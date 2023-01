"La sentenza sui gessi lascia qualche dubbio"

"Una sentenza che lascia qualche dubbio". Così commenta il sindaco di Fabbrico, Roberto Ferrari, all’esito del processo sui gessi fertilizzanti al centro di una contestazione finita in tribunale, dopo il loro rinvenimento nel 2017 nei capannoni di via Righetta, nelle campagne del paese. "Il giudice ha assolto l’impresa Valli, ritenendo che quel prodotto non fosse rifiuto, come invece gli veniva contestato. Ma allora – aggiunge il sindaco – non si capisce la condanna per la molestia olfattiva, prevedendo un risarcimento per il danno che risulta essere stato arrecato al territorio. Avrei compreso una condanna o una assoluzione, per entrambi i capi di imputazione. Se c’è la condanna per i cattivi odori, significa che c’era qualcosa che non andava in quei gessi fertilizzanti".

E aggiunge: "Credo che questa situazione sia frutto di una normativa nazionale non del tutto chiara, che lascia spazio a diverse interpretazioni". Ma si dice soddisfatto del dissequestro dei gessi: "Ora l’impresa proprietaria potrà finalmente trasferire quel materiale altrove. Ovviamente dopo aver presentato ad Arpae un adeguato piano di trasporto dei gessi e bonifica dell’area dei capannoni".