La serata al circolo di Canali con il professor Romano Prodi

Ospite di eccezione del club Lions Reggio Host ’Città del Tricolore’ la sera del 21 novembre il professor Romano Prodi. Invitato dal presidente del Silvano Davoli al circolo tennis di Canali, Prodi ha intrattenuto i tanti presenti con una relazione sulla situazione geopolitica mondiale, ’Quale bussola in un mondo che cambia?’. Il professore si è soffermato in particolare sul ruolo della Cina sullo scacchiere mondiale, sul conflitto russo-ucraino e sulla guerra in medio-oriente tra Israele e Hamas. Alla serata erano presenti gli amici di Romano Prodi che hanno reso l’evento una sorta di rimpatriata tra amici di vecchia data: il dottor Fabrizio Corsini, il dottor Vincenzo Morlini e Giorgio Cimurri, tutti legati dalla comune passione per la bicicletta. La parola è poi passata allo storico socio del club, il professor Piero Benassi, che, con i suoi 99 anni, rappresenta tuttora una istituzione nel mondo della psichiatria nazionale. Il professor Benassi ha informato il professor Prodi della possibilità di elevare il Museo della psichiatria reggiano, ospitato nel padiglione Lombroso del San Lazzaro, al rango di Museo nazionale della psichiatria, con evidenti ricadute turistiche ed economiche sulla nostra città. In seguito è intervenuto il professor Stefano Orlandini, ordinario della cattedra di Costruzioni idrauliche della facoltà di Ingegneria di Unimore che ha sensibilizzato il professor Prodi su un tema di grande attualità: la diga di Vetto.