La serata da ’ruote da sogno’

"Una vita da mediano... Sempre lì, lì nel mezzo, finché ce n’hai stai lì… ". Mentre la società reggiana ‘si guarda allo specchio’, come cita l’incontro di fine anno di Unindustria, sono queste le note che risuonano in sottofondo. Le parole e la melodia del cantautore nostrano, Luciano Ligabue, riflettono infatti alla perfezione il sentimento sociale che la cittadinanza ha espresso nell’indagine condotta da Daniele Marini e Irene Lovato della Community Research&Analysis. Ciò che emerge è una posizione salda, sicura di sé, che però non riesce a trattenere le dovute preoccupazioni sul futuro.

Benché infatti la tenuta economica del territorio riesca ancora a trasmettere solidità ai cittadini, questi ultimi non sono immuni alle tensioni che si sviluppano su scala nazionale e mondiale, e mantengono lucidità su quanto questi elementi possano influenzare anche una ‘isola felice’ come la città del Tricolore. Il conflitto tra Russia e Ucraina esploso nel 2022, senza contare quello israeliano-palestinese, le previsioni di un Pil nazionale ancora succube della ‘sindrome dello zero-virgola’, l’inflazione, la crisi energetica: sono questi fattori, citati nel report di Unindustria, a pesare di più psicologicamente e non solo. Perciò a "una buona capacità di tenuta", si legge, non corrisponde un eguale slancio verso "segnali che diano la sensazione di una progressione plausibile".

STABILI

MA CON RISERVA

Uno dei punti principali dell’analisi sociale si focalizza sulle condizioni economiche, sia negli ultimi anni che in proiezione. Emerge subito la solidità di cui si parlava poc’anzi: il 50,5% dei cittadini interpellati vede la propria situazione non modificata rispetto a 5 anni fa, e il 54,4% confida di mantenerla anche nel 2024… ma con riserva. I timori infatti che l’economia del territorio possa cambiare, e in peggio, sono messi ben in chiaro: il 24,5% ha paura che il costo della vita aumenti ancora, il 20% è timoroso riguardo le conflittualità belliche, oltre a un 13,9% che pensa a che futuro potranno mai avere le nuove generazioni e a un 10,4% che mette l’accento sui cambiamenti climatici. Come una sfera posta su un piano che ancora regge, i cittadini tengono conto che quest’ultimo possa inclinarsi da un momento all’altro, portando per inerzia a una discesa fuori controllo.

QUALITÀ DELLA VITA

Sotto questo aspetto l’esito generale è di nuovo positivo: ben due terzi dei reggiani interpellati (quindi il 62,5%) non rileva una trasformazione della propria qualità della vita. Un dato che si distingue dal panorama regionale e nazionale, dove un peggioramento è percepito rispettivamente dal 41,4% e il 44,5% dei cittadini. Il 57% dei reggiani ritiene che nel proprio comune di residenza si viva come in altre realtà simili, il 33% persino meglio. Uscendo però dal ‘recinto’ della scala locale, ecco che l’entusiasmo cala: solo il 19% pensa che la propria dimensione territoriale abbia un peso significativo in ambito produttivo a livello regionale, dato che tra l’altro scende al 15% se si passa sul piano politico. In un qualche modo, i reggiani tendono a minimizzare o a non percepire realmente l’importanza del nostro territorio in Emilia-Romagna.

FIDUCIA

NELLE ISTITUZIONI

Dopo la famiglia e gli amici, a chi si rivolgono i reggiani nei momenti di difficoltà? La risposta emerge chiaramente dal report: le istituzioni, vedi forze dell’ordine o Comune, superano a mani basse le forme di solidarietà locali, dalla parrocchia fino per esempio al vicino di casa o i compaesani. Come se non esistesse una via di mezzo tra lo Stato e i propri parenti più stretti: guardando sole alle istituzioni, le prime chiamate in causa sono le forze dell’ordine (34,8%), poi il Comune (26,5%) e la Pubblica Amministrazione (26,5%), mentre il sindaco si ferma al 13,9%.

LAVORO E IDENTITÀ

Se c’è un tratto in cui i reggiani si riconoscono è quello del lavoro, della fiducia nelle proprie capacità creative e produttive. Anche in questo report non si smentiscono: per il 44,3% l’aspetto che più identifica il nostro territorio è il Parmigiano Reggiano, seguito da un 29,3% che sceglie invece l’industria; nello specifico, dovendo indicare i settori a cui affidare le proprie speranze vince la metalmeccanica (38,8%), seguita dall’alimentare (34,9%) e il terziario, sia esso pubblico o privato (11,4%). Se dovesse trattarsi, infine, di scommettere sulla competitività e attrattività del territorio, il 47,7% punterebbe sulla manodopera e il 48% sul sistema scolastico tecnico-professionale e su quello universitario.

g. ben.