La serrata dell’osteria Dimondi: "Il problema è il centro vuoto in periferia avremmo lavorato"

Chiuso definitivamente. Il cuore di Reggio Emilia ha perso un altro battito. Ad aver abbassato la saracinesca questa volta però non è una bottega al dettaglio, ma un ristorante.

In via Carbone, nel silenzio dell’estate afosa reggiana, l’osteria emiliana Dimondi una sera ha chiuso e non ha riaperto più. E quello che sembrava voler essere un progetto ambizioso e coraggioso, che doveva coniugare le lunghe esperienze enogastronomiche di due imprenditori emiliani, Francesco Riccò e Paolo Croci, si è invece aggiunto al desolante valzer delle serrande abbassate dell’esagono.

"In periferia non avremmo mai chiuso", è quello che sostengono i due imprenditori. Francesco Riccò è vicepresidente dell’Associazione Ristoratori Reggiani e titolare del locale Bottega 39 in piazza XXIV Maggio; mentre Paolo Croci è il proprietario del Chilometro Zero a Massenzatico.

Ad ottobre del 2021, dopo la prima ondata di Covid, si lanciano in una nuova sfida chiamata Dimondi: un elegante locale nel centro storico della città, dove proporre i tanti anni di esperienza e ricerca delle eccellenze emiliane.

"Di fatto doveva essere una replica del locale di Paolo, ma in pieno centro", spiega Riccò.

Prima la pandemia, poi le difficoltà a reperire il personale, la guerra e infine la crisi economica; un problema dopo l’altro, che alla fine hanno creato un corto circuito. E quello che ne è conseguito è che: "Le uscite a cena del cliente medio sono diminuite, concentrandosi principalmente nei weekend – spiega il rappresentante dei ristoratori. –. Ma il vero business lo fai quando durante la settimana lavori. Bisogna capire che non basta più avere il locale pieno solamente nel fine settimana. E nel caso del Dimondi non si può resistere alla crisi con una singola stagione".

E qui, il ristoratore Federico Riccò entra nel merito: "Il locale è andato molto bene durante l’inverno, eravamo quelli del centro con le recensioni più alte su Tripadvisor. L’osteria l’abbiamo voluta perché secondo noi un ambiente così, che proponeva cucina tradizionale di alto livello, nell’esagono mancava.

Poi, purtroppo, ci siamo accorti che con l’estate la ristorazione in questa zona si appiattisce. Da imprenditori ci prendiamo le nostre responsabilità, e sicuramente anche noi avremo sbagliato a valutare determinate scelte, ma un locale non può funzionare otto mesi sì e quattro no".

Il paragone è forte con la vicina Modena. Riccò per diversi anni ha avuto nella provincia modenese, in via Del Taglio, un’altra sede di Bottega 39: "A Modena, in estate, si può vivere di turismo; a Reggio Emilia invece no. Il centro di Modena è ancora vissuto, le persone escono il pomeriggio per fare acquisti e lì decidono di fermarsi per l’aperitivo o la cena; a Reggio il centro invece sta affrontando un periodo complicato. Ma se si apre in centro storico è per sfruttare quel tipo di indotto".

E alla fine quello che hanno notato è che se l’avessero aperto in periferia "il locale avrebbe restituito più soddisfazioni".

"Oggi quando si prenota una cena in centro si mette in conto anche la difficoltà nel trovare il parcheggio – aggiunge Riccò –; a volte sei costretto a lasciare la macchina distante dal locale e c’è chi non ha voglia di farsi qualche metro a piedi con il freddo o magari con i tacchi ai piedi. Non sei neppure più spronato dai negozi della via Emilia, che ormai è sempre più deserta".

Sulla stessa linea è l’ex socio Paolo Croci: "Eravamo convinti che il centro fosse un’opportunità, invece si è rivelato un problema, specialmente nei mesi estivi: da maggio in poi l’esagono si svuota e l’utenza viene a mancare".

Croci gestisce il Chilometro Zero, che è collocato poco fuori dal centro storico: "Ho persone che escono dall’autostrada per venire a mangiare nel mio locale". L’osteria Dimondi perciò, per lui, è stata sacrificata dalla posizione: "Sono 35 anni che sono nel settore, questa è la prima volta che mi scontro con una dinamica del genere: oggi il centro storico di Reggio Emilia rappresenta un limite importante per chi vuole intraprendere un’attività di questo tipo, cioè di ristorazione".

Ci sono però tanti altri locali che provano a resistere, con la speranza che l’esagono torni a essere quel fulcro di movimento vivo.

"Ed è di loro che dobbiamo occuparci – dice Croci –, che coraggiosamente continuano a investire nella propria impresa senza ricevere aiuto".

Negli anni i tavoli di confronto fra Comune e ristoratori non sono mancati, "ora però che la crisi è così conclamata urgono tavoli di emergenza".

Altrimenti quello che ne resterà è una fotografia di bellissime vetrine vuote.