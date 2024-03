La sfida alle urne scalda Viano. Grassi: "Non spingo nessuno. Ma il progetto di Corti mi piace"

di Daniele Petrone

Enrico Grassi, imprenditore e patron di E80 Group, è stato tirato in ballo nella contesa per le elezioni Amministrative a Viano. Si dice che lei, col suo peso, possa influire sulle urne...

"Ciò che ho fatto per Viano, dai giovani al sociale, l’ho sempre portato a termine a prescindere dal sindaco in carica. Le polemiche non mi interessano e le chiacchiere stanno a zero. Alla fine credo che non bisogna giudicare le persone, ma solo se siano state fatte cose positive o negative".

E il suo giudizio sull’Amministrazione uscente del sindaco Nello Borghi qual è?

"Nessun giudizio. Anche perché col sindaco Borghi non ci ho mai avuto a che fare...".

Come mai?

"Questa è una domanda che va fatta a lui. Forse non ha mai ritenuto importante chiamarmi. Come azienda non abbiamo avuto bisogno del Comune in questi anni e magari è stato lo stesso per l’Amministrazione. Posso dire però una cosa: che a Viano do sempre, ma forse ricevo poco. Ma nessun problema, vado avanti lo stesso".

Si dice che Fabrizio Corti sia un candidato scelto da lei...

"Con tutto ciò che ho da fare in giro per il mondo con la mia azienda e i miei dipendenti, non ho di certo il tempo per pensare alle elezioni... Io non ho mai fatto politica, non mi interessa e non spingo nessuno. Semmai è il contario, in questo caso... È stato Corti a contattarmi. L’ho incontrato e ascoltato volentieri. Mi ha spiegato il suo progetto – come del resto aveva fatto anche anni fa il compianto Giorgio Bedeschi – e le idee che mi ha illustrato mi sono piaciute perciò sono pronto a sostenerlo. Tutto qua".

Corti ha detto che a Viano in questi ultimi cinque anni si poteva fare di più.

"Si può sempre fare di più. È il mio motto per natura, nella vita come nel lavoro e nello sport col mio Valorugby".

Ma lei, anche un giorno futuro lontano, quando magari sarà in pensione, lo farebbe mai il sindaco?

"Non ci penso proprio. Se decido di riposarmi, mi riposo per davvero. E poi a fare il sindaco si prende dell’asino tutti i giorni e non ne ho certo voglia... (ride, ndr). Spazio ai giovani nei quali credo. Le ideologie non mi hanno mai appassionato e sono sbagliate, io vado avanti per la mia strada e per Viano ci sarò sempre come sto facendo ora. Il mio impegno non cesserà".