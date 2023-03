La sfida del Magati Riapre il pronto soccorso

E’ una vittoria per ora parziale, ma la riapertura, sia pure solo in orario diurno, del pronto soccorso dell’ospedale Magati è un traguardo importante per la difesa dei presidi ospedalieri della provincia. Il ritrovo è oggi alle 8.30 davanti all’ingresso del pronto soccorso per una cerimonia che vedrà protagonisti, oltre all’Ausl, il sindaco Matteo Nasciuti, il presidente della Provincia Giorgio Zanni e Raffaele Donini, assessore regionale alle politiche per la salute.

Il pronto soccorso scandianese era chiuso dal primo marzo 2020, inizio della pandermia. Se il Covid aveva causato lo stop, le difficoltà della sanità pubblica hanno poi allungato i tempi della riapertura e soprattutto vedono il servizio ricominciare in modo parziale, limitato alle ore diurne, dalle 8 alle 20.

Cittadini e amministratori puntano ad arrivare al più presto a una riapertura h24. Una raccolta firme per ‘salvare’ il pronto soccorso del Magati e per l’automedica h24 a metà gennaio aveva già ottenuto oltre 5mila adesioni.