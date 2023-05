La sfida della chef: "Ripartire dalla memoria"

di Benedetta Salsi

C’è un piccolo luogo incantato, nel borgo medievale del Castello di Querciola. Una casetta in pietra che sembra uscita da un romanzo d’appendice, con la carta da parati a fiori e i paralumi fatti di piante secche. E nei piatti antichi, selezionati con amore nei mercatini di mezzo mondo, si possono assaggiare manicaretti deliziosi. Si chiama Borgo21, "appuntamenti culinari e creativi nella nostra casa in sasso immersa nell’Appennino reggiano", si legge nella pagina di presentazione sui social.

Un home restaurant, ma anche un laboratorio artistico, con workshop culinari e creativi, in cui imparare a confezionare deliziose composizioni di fiori secchi raccolti nei campi o, perché no, iniziare a mettere le mani in pasta.

È la sfida di Simona Margini, una sorridente (quasi) 60enne reggiana: ridare vita a un luogo incantevole e, per molti sconosciuto, della nostra terra.

Alle spalle (e tra le pieghe delle dita) quasi 28 anni trascorsi come cuoca nelle mense di Cirfood; poi un’avventura in Francia, in un borgo dell’Ardeche, a sud di Lione, dove ha portato tradizioni e sapori emiliani tra gli appuntamenti di un festival culturale. Il mezzo il Covid, la lontananza da casa e dai due amati figli, hanno fatto la loro parte.

Ed ecco il rientro a casa, con negli occhi un nuovo sogno: recuperare quella casetta in sasso acquistata dal figlio Federico qualche tempo prima. E riempirla di vita.

Ora ’Borgo21’ è un gioiello: dall’atelier del piano terra, zeppo degli oggetti d’antiquariato che Simona sceglie di persona dai rigattieri sparsi per l’Europa, al terrazzino in cui si può pranzare all’ombra di un glicine bianco in fiore, guardando il campanile e la chiesa del borgo.

Sulle mensole confetture artigianali e sali aromatizzati con le erbe e fiori spontanei dei campi o con le aromatiche dell’orto. Un menu che cambia in base alle stagioni e ai prodotti della terra, servito tra tovaglie della nonna ricamate e caraffe di vetro.

"Un posto in cui guardare il passato, vivere il presente e immaginare il domani – raccontano Simona e la figlia Veronica, che l’aiuta nella comunicazione, presentando con passione il loro progetto –. Un posto che chiamiamo casa, i sentieri di collina in cui ci piace perderci, osservando antiche mura e frutteti storici, il canto degli uccellini che amiamo ascoltare in silenzio mentre prendiamo il primo caffè del mattino; questo è il posto dove ci sentiamo libere di creare il domani".