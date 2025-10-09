La sfilata dopo la malattia. Un messaggio di speranza

Donne protagoniste di storie di coraggio e di determinazione contro la malattia, che con la loro tenacia e il supporto di familiari e amiche sono riuscite a superare le difficoltà. E il loro messaggio positivo di speranza è stato lanciato pure in occasione di "Pieve in Rosa", evento promosso lo scorso fine settimana a Pieve di Guastalla nell’ambito dell’Ottobre Rosa, contro le malattie oncologiche che colpiscono in particolare le donne. Piazza Soragna ha ospitato uno spettacolo di Atelier scuola di danza, ma in particolare una sfilata di moda con abiti di Deam Abbigliamento e di Intimamente da Paola, con protagonisti in passerella donne che hanno affrontato le difficoltà e che ora, come raccontando le pagine di un diario, hanno voluto lanciare pubblicamente il messaggio della prevenzione.

Un momento di riflessione, oltre che commovente, soprattutto per il coraggio di donne che scelgono di mettersi in gioco, di fronte a un pubblico vero, mettendo da parte ogni tipo di imbarazzo. "Pieve in Rosa" ha previsto la raccolta di rifiuti (in particolare mozziconi di sigaretta) con il gruppo Plastic Free Guastalla, la presenza dei banchetti delle associazioni locali del volontariato, lo stand del gnocco fritto dei commercianti di Pieve, spazio per mostre di artisti locali, un evento per bimbi e famiglia alla Casa Museo di Elena Guastalla, un AperiPizza e il concerto dei Postal Market, con il ricavato per la ricerca contro i tumori e per l’operazione dei nuovi arredi in dotazione al rinnovato reparto del Day Hospital Oncologico dell’ospedale guastallese.

Antonio Lecci