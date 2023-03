"La siccità non aspetta i tempi della Diga di Vetto Azione: "Accelerare le procedure per l’invaso"

"La siccità non aspetta i tempi della Diga di Vetto". Così il direttivo provinciale del partito Azione torna sul problema della scarsità della risorsa idrica e propone – oltre ad accelerare al massimo le procedure per creare l’invaso sull’Enza - una serie di azioni "rapide e incisive per evitare che si debba arrivare al punto di razionare l’acqua anche nelle abitazioni. Infatti, la pioggia di questi giorni non è stata assolutamente sufficiente a colmare il deficit idrico che ormai da diverso tempo affligge il territorio, comportando un abbassamento preoccupante delle falde acquifere". Rispetto alla diga, Marco Cassinadri e i suoi affermano che "l’affidamento del progetto di fattibilità dovrà essere fatto con gara pubblica". Le dimensioni? L’invaso deve essere dimensionato in modo da soddisfare "usi plurimi, cioè irriguo, civile, idroelettrico, deflusso minimo vitale per torrenti e fiumi". Il progetto "deve essere realizzato tenendo conto delle esigenze obiettive da soddisfare, fornendo una risposta tecnica e non politica… Un’opera di questo genere non inserita nelle procedure del Pnrr avrà tempi lunghissimi". Per questo il partito di Calenda chiede di riprendere in mano i progetti di sbarramenti ("traverse") e mini-invasi previsti dallo studio dell’Autorità di Bacino. In particolare dovrebbero essere costruiti a valle della traversa di Cerezzola, localizzati (secondo uno studio della bonifica Emilia Centrale) in corrispondenza delle prese a fiume che servono i consorzi irrigui di Pozzoferrato e Piazza, e il consorzio Vernazza. "Le traverse potrebbero essere realizzate una a valle del ponte di San Polo e una a valle del ponte di Montecchio. Con un piccolo sbarramento e tecniche adottate per la traversa di Cerezzola, cioè traverse gonfiabili che possono essere alzate d’estate e abbassate in inverno per lasciare scorrere l’acqua". Queste traverse "potrebbero essere realizzate in tempi ragionevoli e costi relativamente contenuti" e i piccoli invasi "servirebbero per le irrigazioni, per mantenere l’acqua nel torrente a beneficio sia della flora della fauna, per incrementare la ricarica di falda. E si potrebbero realizzare ciclabili e percorsi naturalistici".

Francesca Chilloni