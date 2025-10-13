La Sicilia di Andrea Camilleri raccontata da Stefano Salis

Gli incontri dedicati ai capolavori della letteratura italiana contemporanea, a cura di Angela Albanese, proseguono oggi alle 17,30 all’aula magna Manodori di palazzo Dossetti, all’Università di viale Allegri a Reggio, con "La Sicilia di Andrea Camilleri". Il ciclo affronta quest’anno il tema Sicilia. I relatori ospiti guidano il pubblico in un affascinante viaggio letterario, esplorando opere della contemporaneità di autori e autrici siciliani che hanno posto proprio la Sicilia al centro della loro scrittura, facendone tema, ambientazione, indagine linguistica, riflessione stilistica. A intervenire oggi è Stefano Salis (foto), ospite di turno del ciclo di incontri.

• Per gli appassionati di arte e manualità, si segnala oggi (dalle 18,30 al Giardino di Gabrina, in via Antonio Cugini), "Vasi a piedistallo", un atelier di ceramica per creare un vaso a piedistallo unico e personale. Non servono competenze specifiche: si imparano le basi del trattamento dell’argilla, le regole di fissaggio e struttura. Poi spazio alla creatività: intrecci, forme e dettagli che renderanno ogni vaso davvero speciale. Per informazioni e prenotazioni: tel. 338-1519547.

• Al cinema Rosebud di via Medaglie d’oro della Resistenza a Reggio stasera alle 21 per la rassegna "Cinema ritrovato" viene proposto "La dea dell’amore", film diretto nel 1995 da Woody Allen. Paradossale, imprevedibile e autoironico, Allen azzecca la scommessa di mescolare le abituali nevrosi newyorkesi con il piacere per la messa in scena, addirittura sostituendo il tradizionale lettino dello psicoanalista con un coro greco.

• Al Novecento di Cavriago stasera alle 20,30 (domani alle 21,15 e mercoledì alle 18,15 e 21) la rassegna "Sogni ed emozioni" prevede la proiezione di "Tre amiche" di Emmanuel Mouret.

