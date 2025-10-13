Identità a tavola

Valerio Baroncini
ReggioEmilia
La Sicilia di Andrea Camilleri raccontata da Stefano Salis
13 ott 2025
ANTONIO LECCI
Cronaca
La Sicilia di Andrea Camilleri raccontata da Stefano Salis

Gli incontri dedicati ai capolavori della letteratura italiana contemporanea, a cura di Angela Albanese, proseguono oggi alle 17,30 all'aula magna Manodori di palazzo Dossetti, all'Università di viale Allegri a Reggio, con "La Sicilia di Andrea Camilleri". Il ciclo affronta quest'anno il tema Sicilia. I relatori ospiti guidano il pubblico in un affascinante viaggio letterario, esplorando opere della contemporaneità di autori e autrici siciliani che hanno posto proprio la Sicilia al centro della loro scrittura, facendone tema, ambientazione, indagine linguistica, riflessione stilistica. A intervenire oggi è Stefano Salis (foto), ospite di turno del ciclo di incontri.

• Per gli appassionati di arte e manualità, si segnala oggi (dalle 18,30 al Giardino di Gabrina, in via Antonio Cugini), "Vasi a piedistallo", un atelier di ceramica per creare un vaso a piedistallo unico e personale. Non servono competenze specifiche: si imparano le basi del trattamento dell'argilla, le regole di fissaggio e struttura. Poi spazio alla creatività: intrecci, forme e dettagli che renderanno ogni vaso davvero speciale. Per informazioni e prenotazioni: tel. 338-1519547.

• Al cinema Rosebud di via Medaglie d'oro della Resistenza a Reggio stasera alle 21 per la rassegna "Cinema ritrovato" viene proposto "La dea dell'amore", film diretto nel 1995 da Woody Allen. Paradossale, imprevedibile e autoironico, Allen azzecca la scommessa di mescolare le abituali nevrosi newyorkesi con il piacere per la messa in scena, addirittura sostituendo il tradizionale lettino dello psicoanalista con un coro greco.

• Al Novecento di Cavriago stasera alle 20,30 (domani alle 21,15 e mercoledì alle 18,15 e 21) la rassegna "Sogni ed emozioni" prevede la proiezione di "Tre amiche" di Emmanuel Mouret.

a.le.

© Riproduzione riservata

