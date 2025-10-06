La Sicilia e i ‘Gattopardi’, l’incontro

Proseguono gli incontri dedicati ai capolavori della letteratura italiana contemporanea a cura di Angela Albanese. Oggi alle 17,30 all’aula Manodori dell’Università, in viale Allegri a Reggio, è in programma ‘Noi fummo i Gattopardi’, il cinema di Luchino Visconti per il romanzo di Giuseppe Tomasi di Lampedusa, con l’intervento di Maria Antonietta Ferraloro (foto). Un ciclo che affronta il tema della Sicilia. Oggi alle 19 (e domani alle 21) al cinema Rosebud viene proposto il film ’Dalai Lama. La saggezza della felicità’, in versione originale e con sottotitoli in italiano. Un documentario che offre un ritratto cinematografico del 14esimo Dalai Lama, Tenzin Gyatso, in occasione del suo novantesimo compleanno. Alle 17,30 alla biblioteca Santa Croce, in via Adua in città, l’evento ‘Noi siamo nati ieri. Truffa bancaria’, come riconoscere e prevenire le truffe bancarie.

Alla libreria Coop All’Arco, in via Emilia Santo Stefano a Reggio, oggi alle 18 la presentazione di ’La vita, a volte, fa giri strani’ di Alessia Piperno, in dialogo con Francesca Parravicini, per un evento in collaborazione con ’Ad alta voce’. Alle 18 al Giardino di Gabrina di via Cugini oggi c’è ’Fiori di Bach’ con Gabriella Rossetti, un viaggio tra emozioni, natura e riequilibrio interiore per conoscere e sperimentare la floriterapia. Stasera alle 21 alla sede dell’associazione Archeosofica la conferenza su ’Il linguaggio dell’Anima’, simbolismo e trasformazione interiore.

a. le.