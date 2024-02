"La sicurezza al parco?. Servono luci ed eventi"

La sicurezza al parco Europa di Bagnolo sta diventando uno dei temi della politica locale, ormai già in campagna elettorale in vista del voto comunale di giugno. Il candidato sindaco della lista di centrosinistra, Pietro Cortenova, di Bagnolo Futura, interviene sull’argomento, illustrando i progetti per quell’area verde attrezzata: "Siamo certi che occorra un grande piano per il parco, composto di azioni di recupero, manutenzione e valorizzazione. Per prima cosa dovremo lanciare subito la riqualificazione dell’illuminazione su tutta l’estensione dei sentieri e nelle aree del parco. È un’operazione minima e di buon senso che però fino ad oggi non è stata considerata. Insieme alla videosorveglianza che può essere prevista negli snodi e angoli del parco, l’illuminazione renderà il parco accessibile in sicurezza. Oltre a questo animeremo il Parco con nuovi e ambiziosi eventi che rafforzino la riconoscibilità di Bagnolo e promuovano il territorio. Senza dimenticare la realizzazione di aree dedicate agli animali e alla pratica sportiva. Potenzieremo la struttura di accoglienza del chiosco con aree coperte per estendere i mesi di servizio nell’arco dell’anno".

Ma il problema sicurezza non è limitato alla zona del Parco Europa. Da tempo vengono segnalati atti di bullismo, aggressioni e vandalismi di gruppi di ragazzini, fino a furti e azioni violente ai danni di commercianti e cittadini in genere. Di recente, come scritto ieri dal Carlino, sono state prese di mire anche finestre di edifici del centro, con il lancio di pezzi di sale per lavastoviglie.

Antonio Lecci