"La sicurezza è un diritto, non un privilegio"

Della sicurezza dei cittadini e della frequenza di furti, danneggiamenti e rapine denunciate dai residenti, si occupa l’interrogazione presentata dai consiglieri della lista "Cavriago Lab - Impegno comune". Marica Bassi e Domenico Savastano (foto) sottolineano il crescente disagio che la situazione provoca alla comunità, e che "la diffusa sensazione di insicurezza incide pesantemente sulla qualità della vita di tante persone e rischia anche di accrescere rabbia e frustrazione che possono sfociare in episodi di intolleranza e discriminazione". Per questo vogliono sapere dall’amministrazione se, in base ai dati in suo possesso, la percezione dei cavriaghesi dell’intensificarsi degli episodi di microcriminalità "sia fondata oppure frutto di una alterata percezione della realtà e di eccessivo allarmismo". Si domanda anche cosa la giunta Bedogni "intenda fare, in ogni caso, per rassicurare i nostri concittadini e ripristinare anche attraverso un maggior presidio del territorio un clima di maggiore distensione e fiducia". Il Lab sottolinea: "Non possiamo permettere che la paura condizioni le nostre vite. Vogliamo un paese più sicuro, più unito, dove prevalgano fiducia e rispetto. La sicurezza non è un privilegio: è un diritto".

f.c.