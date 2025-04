"La sicurezza è un problema"

Matteo Zhu vive a Reggio Emilia dal 2001. "Nel 2003 ho aperto il mio primo negozio di telefonia, Mediatech. Oggi siamo presenti anche a Parma, Modena, Padova", racconta con orgoglio. Reggio la considera casa: una città accogliente, dove si è sentito subito parte della comunità. Ma non manca una nota critica. "Il problema della sicurezza, soprattutto nella zona della stazione, è reale: furti, spaccio e violenza sono troppo frequenti". Per Matteo, accoglienza e integrazione devono camminare insieme alla tutela del territorio. E guarda con fiducia ai segnali della nuova amministrazione: "Il sindaco Massari e l’assessora Bondavalli si sono dimostrati attenti e disponibili. Con il loro impegno e la collaborazione dei cittadini possiamo rendere Reggio una città ancora più sicura e vivibile per tutti"