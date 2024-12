La sicurezza sia sempre al primo posto

La riforma del codice della strada entrerà in vigore a metà dicembre, e come ogni grande rivisitazione legislativa che si rispetti sta dividendo l’Italia tra ultras e picconatori. Dall’inasprimento delle pene per la guida con il cellulare e sotto effetto di droghe, fino all’obbligo del casco e della targa per chi monta su un monopattino elettrico, sono tante le svolte attese contenute nel provvedimento. Ma fanno già discutere i paletti messi al rapporto tra auto e biciclette e i limiti agli autovelox, troppo stringenti per le associazioni dei ciclisti. Bisognerà quindi armarsi di pazienza e dare un periodo di sperimentazione alla norma. Ricordando sempre che, per strada, la sicurezza di tutti gli utenti insieme deve essere la via maestra.