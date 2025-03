La siepe invade la ciclopedonale. I residenti: "Pericolo, intervenite"

Da tempo una siepe invade parte di una pista ciclopedonale in via Mandriolo, nella zona dell’ospedale San Sebastiano a Correggio. E da tempo questa situazione viene segnalata agli enti preposti per poter intervenire allo scopo di liberare quel passaggio, rendendolo così totalmente fruibile, soprattutto ai ciclisti e alle persone che si spostano in carrozzina, che ora sono costretti a spostarsi verso la strada – intensamente trafficata – per evitare quello che ora risulta un vero e proprio ostacolo. "Basterebbe un rapido intervento di potatura di quel tratto di siepe per mettere l’area in sicurezza. Ora, invece, spostandosi in bici o con carrozzine verso la strada, aumenta il rischio di poter essere urtati da veicoli in transito. Quella zona – aggiungono alcuni residenti – è frequentata da persone con disabilità, tra cui pazienti che si recano al vicino ospedale".