"La signora disabile ha diritto allo stallo per la sosta"

Continua a tenere banco la questione sollevata dalla signora Marfisia Casafino, residente a Sant’Ilario, che ha denunciato gravi disagi derivanti da un parcheggio dedicato ai disabili non più fruibile dalla signora stessa e schiamazzi notturni dopo l’orario di chiusura di un bar in piazza della Repubblica. Il Coordinamento Nazionale Docenti della Disciplina dei Diritti Umani prende atto con preoccupazione della questione che solleva interrogativi fondamentali su accessibilità, tutela dei disabili, convivenza civile e rispetto del riposo notturno, diritti che non possono essere oggetto di trattativa. "La signora Casafino - si legge in una nota rilasciata dal Coordinamento -, colpita da un problema fisico invalidante, necessita di un parcheggio dedicato, diritto sancito dalla legge, che risulta attualmente occupato dalla distesa estiva del locale. A ciò si somma il disagio derivante da rumori e schiamazzi notturni, che hanno avuto ripercussioni anche sul suo stato di salute. Il Coordinamento richiama l’attenzione delle autorità locali sul principio di non discriminazione e sulla tutela dei diritti delle persone con disabilità, sanciti dalla Convenzione ONU sui Diritti delle Persone con Disabilità: nessuna attività commerciale può giustificare la violazione di diritti fondamentali come l’accesso ai servizi, il riposo e la salute".

"Allo stesso tempo – continua – , comprendiamo l’importanza della vita sociale e dell’attività economica dei locali pubblici, ma sottolineiamo che il buon senso e la responsabilità civile devono garantire la convivenza. È necessario che le amministrazioni comunali intervengano con tempestività per assicurare soluzioni concrete: parcheggi alternativi, controllo del rispetto degli orari di chiusura e tutela della quiete pubblica".

Cesare Corbelli