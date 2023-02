La signora Giuseppina, ex negoziante in centro, festeggiata per i cent’anni

CASINA

Alla messa di ringraziamento in casa per aver raggiunto in ottima forma il traguardo dei 100 anni, Giuseppina Serri in Branchetti, che i nipoti chiamano nonna Beppa, è seguito il pranzo e le visite delle autorità.

Le ha fatto visita il sindaco di Casina, Stefano Costi, che ha donato alla signora Giuseppina una pergamena incorniciata; poi il suo medico personale, dottor Rocco Vitale con i cioccolatini; alla fine si è svolto un piacevole revival musicale con l’organo a bocca del bravo barbiere di Casina.

Nata a Pantano di Carpineti nel 1923, Giuseppina Serri ha vissuto le paure dell’ultima guerra combattuta anche sull’Appennino, poi si è unita in matrimonio con Albano Branchetti, titolare del negozio di tessuti nel centro di Casina.

Dal felice matrimonio sono nate le figlie Carla e Maria Fiorella che hanno arricchito la famiglia con la nascita di due nipoti e due pronipoti che hanno dieci e undici anni. Nonna Beppa, come la chiamano i famigliari con affetto, ha trascorso tutta la vita a Casina occupandosi della gestione del negozio di tessuti ed abbigliamento nel centro del paese.

E’ un’attività quasi secolare anch’essa, che oggi la figlia carla manda avanti con soddisfazione.

Il marito Albano Branchetti invece girava per i paesi come venditore ambulante degli stessi tessuti, confezionati dai vari sarti: una coppia nella vita e anche nel lavoro, che aveva saputo inventarsi delle sinergie per ottimizzare le vendite. Essendo la centenaria nonna Beppa molto devota, in occasione del suo compleanno il parroco di Casina, don Carlo, ha celebrato la messa in casa dove vive con la figlia Carla e il genero Emidio. Un momento molto bello e toccante, a conclusione di una giornata di festa.

Settimo Baisi