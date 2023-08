La signora Piera festeggia il compleanno n° 101

Festa per i 101 anni di Piera Pontiroli, di San Rocco di Boretto, che il 17 agosto ha idealmente spento le candeline sulla torta. Per lei gli autori dei figli, di altri parenti e delle persone che si occupano di lei. La signora Piera in gioventù ha lavorato nelle risaie del Piemonte, poi l’emigrazione in Francia, in una fattoria, il rientro in Italia in un’azienda di maglieria con sede a Pieve Saliceto, la frazione gualtierese dove ha abitato per qualche tempo.