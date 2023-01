La sinagoga riapre le porte per una mostra su "I Giusti"

Mostre, convegni, testimonianze e video sui Giusti fra le Nazioni: non ebrei che durante la Shoah salvarono persone ebree. Sono alcune delle proposte della Sinagoga di Reggio Emilia da domenica al 5 febbraio, in occasione del Giorno della Memoria, organizzate da Istoreco e dal Viaggio della Memoria con la Comunità Ebraica di Modena e Reggio Emilia e con il Comune di Reggio Emilia. Il cuore delle attività è la mostra "I Giusti in Emilia Romagna: piccole e grandi storie di salvatori e salvati", curata dal Museo Ebraico di Bologna, che si può visitare nella Sinagoga cittadina di via dell’Aquila da domenica 22 gennaio a domenica 5 febbraio. Le attività prenderanno il via domenica alle 10, con l’apertura della Sinagoga per visite in autonomia, dalle 10 alle 13 e dalle 15 alle 18. Alle 11 ci sarà l’inaugurazione della mostra, seguita dalla presentazione del documentario "Sauro, Hana e Israel a Reggiolo" a cura di Matthias Durchfeld e Andrea Mainardi. La Sinagoga sarà poi aperta in autonomia dalle 10 alle 13 e dalle 15 alle 18 venerdì 27 gennaio, in occasione della Giornata della Memoria. Programma completo e info su www.istoreco.re.it Tutti gli eventi sono su prenotazione ([email protected]).

Stella Bonfrisco