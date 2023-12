La sindaca deve dare forfait

Annullata la presenza agli eventi natalizi di questi giorni per il sindaco di Poviglio, Cristina Ferraroni. Da martedì, infatti, il primo cittadino non è presente in municipio e neppure ad eventi in paese. "Non sono presente in Comune – spiega la Ferraroni in un messaggio diffuso sui social – ma lavoro da casa, sempre reperibile, per un problema legato a una caduta della scorsa estate, che mi rende necessario un percorso riabilitativo. Inoltre, da mercoledì sono positiva al Covid e non potrò presenziare a molte iniziative organizzate dalle scuole e dai cittadini. Il brindisi del 23 dicembre in Comune con le associazioni, il volontariato e altri, resta però in programma come da invito via mail, ma con una sorpresa". Il messaggio conclude: "Mi dispiace molto non poter essere insieme a tutti voi, ma ci rifaremo a breve".