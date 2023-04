La sindaca pronta al bis: "Cinque anni di riscatto"

Più servizi ai cittadini, maggiore patrimonio pubblico, legalità e sicurezza, difesa del territorio, sviluppo e investimenti… Con lo slogan "Cinque anni di riscatto" la lista Brescello che vogliamo, guidata dal sindaco Elena Benassi che punta a un mandato bis, l’altra sera ha presentato i candidati consiglieri in una sala Prampolini gremita di persone, al centro culturale del paese. Nella stessa sala la sera prima la lista "Brescello Cambia!" aveva parlato di "immobilismo" della giunta uscente.

La Benassi ha replicato con un lungo elenco di interventi realizzati negli ultimi cinque anni. Il primo cittadino ha ribadito come "ci si ritrovi in una Brescello migliore rispetto al 2018, in una comunità più consapevole e più coesa". E ha spiegato di essersi ricandidata "per dare continuità alle attività e ai progetti intrapresi e continuare a dare vita alla…Brescello che vogliamo". Poi la presentazione dei candidati consiglieri con la squadra composta da Alice Bacchi, Michael Begnardi, Paolo Bono, Erika Cacciani, Manuel Cacciani, Massimo Cadamuro, Davide Cavalli, Susanna Dall’Aglio, Patrizia De Montis, Mauro Devincenzi, Fabrizio Finardi, Fabrizia Gatti. Non è ancora ufficializzata, invece, la squadra di candidati alla giunta comunale. La Benassi ha voluto chiarire pure gli aspetti legati al progetto logistico che la società Bacchi ha intenzione di realizzare nella zona industriale Dugara di Brescello. "In questi giorni sono arrivate ai brescellesi lettere che illustrano questo progetto di Eco Polo Logistico. Un progetto che è arrivato sul lavoro dell’amministrazione comunale nel 2021. Non è un progetto nuovo, anzi. E poi occorre capire con dei dati scientifici quanto questo polo possa essere… eco", ha dichiarato il sindaco. Inevitabile pure un accenno alla situazione viabilità, con il rinnovo della speranza di un completamento in tempi brevi della Cispadana, nel tratto fra Brescello e Parma, che toglierebbe gran parte del traffico dall’ex Statale 62 e dai vari centri abitati.

Antonio Lecci