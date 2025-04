La sindaca ricorda le parole del partigiano Delinger

Inaugurato ad Albinea il ‘vettore della memoria’ in occasione del 25 aprile. "Pur nel mutare dei tempi e delle situazioni sono però convinto che restino validi e sempre attuali gli ideali per i quali si è battuta la mia generazione: libertà, giustizia, uguaglianza e democrazia continueranno ad essere, anche in futuro, valori sui quali fondare e regolare i rapporti tra gli uomini".

Con queste parole dell’indimenticato Livio Piccinini, partigiano Delinger e cittadino onorario di Albinea per la partecipazione all’assalto a Villa Rossi, la sindaca Roberta Ibattici ha aperto dal palco le celebrazioni per l’80° anniversario della Liberazione. In una piazza Cavicchioni circondata da manifesti appesi ai balconi con le ‘Parole della Liberazione’ e dalle fotografie in bianco e nero con le immagini dei partigiani che liberarono in paese, in tanti hanno partecipato alle iniziative.

E’ intervenuto il presidente di Anpi Giacomo Mazzali e sono saliti sul palco i giovani attori della scuola di teatro di Risonanze che hanno ricordato Delinger con una rappresentazione e letture di alcune sue dichiarazioni. Prima è stato reso omaggio alle lapidi che ricordano i caduti a Borzano, Botteghe e Fola. Presente la banda di Albinea. E’ stato inaugurato il ‘vettore della memoria’ installato sulla facciata del piccolo museo ‘Storie che pesano’.

m. b.