La sindaca scioglie la riserva e si ricandida

Ci ha pensato a lungo. Poi ha deciso di proseguire l’impegno nella politica amministrativa locale. Il sindaco di Brescello, Elena Benassi (nella foto), ieri ha deciso di sciogliere anche gli ultimi dubbi e ha formalmente annunciato la candidatura per puntare a un "mandato bis" alla guida del governo del paese di Peppone e don Camillo.

"Ho deciso di ricandidarmi per le prossime elezioni amministrative del 14 e 15 maggio per dare continuità alle attività e ai progetti intrapresi. È stata una scelta che ho maturato in questi mesi, sostenuta anche dagli attestati di stima e affetto che ho ricevuto da parte di tanti brescellesi, che hanno riconosciuto nella nostra amministrazione un percorso di rinnovamento del paese iniziato nel 2018".

Dopo essere diventata mamma la certezza di una ricandidatura non era così certa, anche per gli impegni maggiori che il ruolo di genitore avrebbe comportato. Ma alla fine è arrivato il consenso a una possibile riconferma in municipio.

"Ritengo sia fondamentale essere al servizio della comunità per dare un seguito all’esperienza maturata nel primo mandato: abbiamo costruito e seminato, ora vogliamo continuare insieme il percorso per la "Brescello che vogliamo". Uno slogan che ci accompagnerà nel corso dei prossimi anni".

Poco emerge, almeno per ora, sulla sua lista: "La squadra che si presenterà alla valutazione dei brescellesi sarà un gruppo fortemente motivato e rinnovato. Una squadra radicata al territorio, rappresentativa della nostra comunità nei suoi molteplici aspetti sociali e territoriali, pronta ad affrontare nuove sfide con entusiasmo per completare un percorso iniziato cinque anni fa.

Una continuità che riteniamo necessaria dopo il periodo di difficoltà che ha vissuto il nostro paese per accelerare tutte le nostre azioni di buon governo". Dunque, con questo annuncio si apre la "campagna elettorale" a Brescello. Tra i rivali della Benassi ci sarà anche Catia Silva, già impegnata nella politica brescellese, pronta a candidarsi al voto comunale di maggio.

Antonio Lecci